Помогите пожалуйста, запарился уже решать: Разложить на множители : 1) 5x² + 9xy - 2y² 2) 2x² + xy - 6y²

Гость: Гость:

Это разложение выполняем по правилу разложения квадратного трехчлена на множители ax²+bx+c=a(x-x₁)(x-x₂). Для этого квадратный трехчлен 5x² + 9xy - 2y² представим в виде 5х²+(9у)х -(2у²) а=5; b=9y; c=-2y² D=(9y)²-4·5·(-2y²)=81y²+40y²=121y²=(11y²) x₁=(-9y-11y)/10=-2y x₂=(-9y+11y)/10=y/5 5x² + 9xy - 2y²=5·(x+2y)(x-(y/5)=(x+2y)(5x-y). D=y²+4·2·6y²=49y² x₁=(-y-7y)/4=-2y x₂=(-y+7y)/4=3y/2 2x² + xy - 6y² =2(x+2y)(x-(3y/2)=(x+2y)(2x-3y). О т в е т. 1)5x² + 9xy - 2y²=(x+2y)(5x-y); 2) 2x² + xy - 6y² =(x+2y)(2x-3y).