Переведите на английский язык предложение: рак-это очень опасная болезнь

Английский язык
Переведите на английский язык предложение: рак-это очень опасная болезнь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cancer is very dangerous disease
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