Помагите ! Почтовый голубь должен доставить донесение на ростояние 130 км. Скорость голубя 50км/ч.Успеет ли голубь доставить это донисение: За 2 ч за 3 ч ?
Математика
Помагите ! Почтовый голубь должен доставить донесение на ростояние 130 км. Скорость голубя 50км/ч.Успеет ли голубь доставить это донисение: За 2 ч за 3 ч ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всремя полёта : 130 км : 50 км/ч = 2ч 10 мин. Успеет за 3 часа
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