Помагите ! Почтовый голубь должен доставить донесение на ростояние 130 км. Скорость голубя 50км/ч.Успеет ли голубь доставить это донисение: За 2 ч за 3 ч ?

Математика

Помагите ! Почтовый голубь должен доставить донесение на ростояние 130 км. Скорость голубя 50км/ч.Успеет ли голубь доставить это донисение: За 2 ч за 3 ч ?

Автор: Гость