В одной пачке 55тетрадей, что на 20тетрадей больше , чем во второй ина 15тетрадей ,чем в третьей .Сколько тетрадей было в трёх пачках я ответ знаю я вас проверить хочу 88баллов даю

Математика
В одной пачке 55тетрадей, что на 20тетрадей больше , чем во второй ина 15тетрадей ,чем в третьей .Сколько тетрадей было в трёх пачках я ответ знаю я вас проверить хочу 88баллов даю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во 2 пачке было 55-20=35 тетрадей в 3 пачке 35-15=20тетрадей Ответ 20 тетр 35 тетр
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