В одной пачке 55тетрадей, что на 20тетрадей больше , чем во второй ина 15тетрадей ,чем в третьей .Сколько тетрадей было в трёх пачках я ответ знаю я вас проверить хочу 88баллов даю

Математика

В одной пачке 55тетрадей, что на 20тетрадей больше , чем во второй ина 15тетрадей ,чем в третьей .Сколько тетрадей было в трёх пачках я ответ знаю я вас проверить хочу 88баллов даю

Автор: Гость