Что значит объяснить графичечки пропущенные буквы?
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Что значит объяснить графичечки пропущенные буквы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде нало если безуд. гласная в корне вот так: вода - воды чтоб та гласная проверялась и так по каждому правилу например: шкаФ-шкаФЫ сдесь по другому правилу
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