Что значит побудительное предложение
Русский язык
Что значит побудительное предложение
Ответ(ы):
Гость:
Побудительное- побуждает кого-то сделать что-то. Например "сделай уроки"
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