Что значит вече онемело?

Окружающий мир
Что значит вече онемело?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит застыло не чего не может делать
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