Чтобы добраться до газначного места туристы112км проехали на автобусе когда полов??нуостального пути они прехалина веелосипедедо назначеного места остовалось 32км какое расстояниеусловились преодолеть туристы
Математика
Чтобы добраться до газначного места туристы112км проехали на автобусе когда полов??нуостального пути они прехалина веелосипедедо назначеного места остовалось 32км какое расстояниеусловились преодолеть туристы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очен просто!) 112+32+32=176
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