Чтобы добраться до газначного места туристы112км проехали на автобусе когда полов??нуостального пути они прехалина веелосипедедо назначеного места остовалось 32км какое расстояниеусловились преодолеть туристы

Математика

Чтобы добраться до газначного места туристы112км проехали на автобусе когда полов??нуостального пути они прехалина веелосипедедо назначеного места остовалось 32км какое расстояниеусловились преодолеть туристы

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