Сочинение Моя квартира

Гость: Гость:

Моя квартира очень уютная и просторная! квартира у меня 2-х комнатная. у меня есть своя комната. где я сама убираюсь и делаю свои дела.также у меня в квартире есть зал. в зале мы собираемся всей семьей и смотрим телевизор,или рассказываем интересные истории с этого дня. так же есть кухня . на которой я помогаю маме готовить и она меня за это очень хвалит.(про уборную с ванной рассказывать нк буду)