Сочинение Моя квартира
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Сочинение Моя квартира
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя квартира очень уютная и просторная! квартира у меня 2-х комнатная. у меня есть своя комната. где я сама убираюсь и делаю свои дела.также у меня в квартире есть зал. в зале мы собираемся всей семьей и смотрим телевизор,или рассказываем интересные истории с этого дня. так же есть кухня . на которой я помогаю маме готовить и она меня за это очень хвалит.(про уборную с ванной рассказывать нк буду)
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