Помогите записать задание на классификацию животных! (по окружающему миру)
Окружающий мир
Помогите записать задание на классификацию животных! (по окружающему миру)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое многочисленное из царств,насчитывающее около 2 миллионов видов.Разнообразие животных поражает отличием по форме и размеру
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