Вычислите произведение, использую расприделительное свойство: 107*12=(100+7)*12=1.200+.......................................
Математика
Вычислите произведение, использую расприделительное свойство: 107*12=(100+7)*12=1.200+.......................................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(100+7)*12=100*12+7*12=1200+7*(10+2)=1200+7*10+7*2=1200+70+14=1284
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