Придумай четыре примера на сложения трёх значных трёх значными с переходом через разряд
Математика
Придумай четыре примера на сложения трёх значных трёх значными с переходом через разряд
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736+143,467+274,345+168
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