Составьте четыре предложения с причастным оборотами Причастия создавший принявшей проживший отнявший. Ребят срочно помогите пожалуйста! !
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Составьте четыре предложения с причастным оборотами Причастия создавший принявшей проживший отнявший. Ребят срочно помогите пожалуйста! !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звезда, горящая в ночном небе; девочка, бежавшая в магазин; горящая во тьме лампа; находящийся в ремонте диван.
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