Опишите погодные условия, при которых возможно образование инея на деревьях , дом??х(описать оба случая,можно еще свои)
Физика
Опишите погодные условия, при которых возможно образование инея на деревьях , дом??х(описать оба случая,можно еще свои)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иней образуется в результате двух последовательных процессов — конденсации водяного пара и кристаллизации получившихся капелек воды. Ночью воздух остывает, и пар оседает на холодных поверхностях, превращаясь в мельчайшие кристаллы льда. При небольших заморозках кристаллы инея имеют шестигранную форму. Когда мороз крепчает, они напоминают тончайшие пластинки, а при очень резком похолодании становятся похожими на снежные иглы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите среднюю кенетическую энергию молекул одноатомного газа и концентрации молекул при температуре 290К и давление0,8МПа
Математика
Русский язык
Написать 5 предложений со словами с чередующимися гласными в корне из любого худо??ественного произведения (желательно указать из какого).
Русский язык
Составьте четыре предложения с причастным оборотами Причастия создавший принявшей проживший отнявший. Ребят срочно помогите пожалуйста! !
Русский язык