Опишите погодные условия, при которых возможно образование инея на деревьях , дом??х(описать оба случая,можно еще свои)

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Иней образуется в результате двух последовательных процессов — конденсации водяного пара и кристаллизации получившихся капелек воды. Ночью воздух остывает, и пар оседает на холодных поверхностях, превращаясь в мельчайшие кристаллы льда. При небольших заморозках кристаллы инея имеют шестигранную форму. Когда мороз крепчает, они напоминают тончайшие пластинки, а при очень резком похолодании становятся похожими на снежные иглы.