Написать 5 предложений со словами с чередующимися гласными в корне из любого худо??ественного произведения (желательно указать из какого).
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Написать 5 предложений со словами с чередующимися гласными в корне из любого худо??ественного произведения (желательно указать из какого).
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