Что такое УЗИ машонки

Литература
Что такое УЗИ машонки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это вид Ультразвукового исследования, который направлен на выявление патологий в мошонке, таких как киста, опухали всевозможные 
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