Приведите 3/20 и 1/5 в десятичные дроби
Математика
Приведите 3/20 и 1/5 в десятичные дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто домнажаешь знаменатель на число , чтобы он был равен 100 , например 20*5=100 , и числитель умножаешь тоже на 5. Ответ:0,15 , 0,2
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