Владельщик положил на счёт в банк 9000 руб под 20% годовых. Какая сумма будет на его счёте через 2 года если банк начисляет простые проценты? Какая формула используется Sn= (1-pn — ) * S или 100 Sn= (1+pn — ) * S или 100

Математика
Владельщик положил на счёт в банк 9000 руб под 20% годовых. Какая сумма будет на его счёте через 2 года если банк начисляет простые проценты? Какая формула используется Sn= (1-pn — ) * S или 100 Sn= (1+pn — ) * S или 100
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Первая формула sn=(1-pn-)
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