Владельщик положил на счёт в банк 9000 руб под 20% годовых. Какая сумма будет на его счёте через 2 года если банк начисляет простые проценты? Какая формула используется Sn= (1-pn — ) * S или 100 Sn= (1+pn — ) * S или 100

Математика

Владельщик положил на счёт в банк 9000 руб под 20% годовых. Какая сумма будет на его счёте через 2 года если банк начисляет простые проценты? Какая формула используется Sn= (1-pn — ) * S или 100 Sn= (1+pn — ) * S или 100

Автор: Гость