Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия (t °C) в шкалу Фаренгейта (t °F), пользуются формулой F = 1,8C + 32 , где C — градусы Цельсия, F — градусы Фаренгейта. какая температура по шкале фаренгейта соответствует -1...

Математика
Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия (t °C) в шкалу Фаренгейта (t °F), пользуются формулой F = 1,8C + 32 , где C — градусы Цельсия, F — градусы Фаренгейта. какая температура по шкале фаренгейта соответствует -16 градусов по шкале цельсия?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-16+32=16 изи бризи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Х в квадрате2 +2х=15 пож.срочно!
Ответить
Английский язык
Как переводится grape виноград ?? Дам 10 баллов
Ответить
Математика
Помогите надо найти площадь и периметр
Ответить
Українська література
Переказ михайло кішко
Ответить
Математика
3/4=9/x+8 /-это дробь
Ответить