Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия (t °C) в шкалу Фаренгейта (t °F), пользуются формулой F = 1,8C + 32 , где C — градусы Цельсия, F — градусы Фаренгейта. какая температура по шкале фаренгейта соответствует -1...
Математика
Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия (t °C) в шкалу Фаренгейта (t °F), пользуются формулой F = 1,8C + 32 , где C — градусы Цельсия, F — градусы Фаренгейта. какая температура по шкале фаренгейта соответствует -16 градусов по шкале цельсия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-16+32=16 изи бризи.
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