Чтобы покрасить стеныв классе нужно 15 кга на покраску стен столовой и актового за??а-по 76 кг краски . сколько кг краски нужно купить чтобы покрасить 36 классов.столовую и актовый зал?

Математика
Чтобы покрасить стеныв классе нужно 15 кга на покраску стен столовой и актового за??а-по 76 кг краски . сколько кг краски нужно купить чтобы покрасить 36 классов.столовую и актовый зал?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15*76=1140 1140+36=1176 Ответ: нужно 1176 кг краски может так или по другому 2 вариант 76+36=116 116*15=1740 выбирай который правильный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задание №1 . На весах,изображенных на рисунке,на левой чаше 3 пакета с мукой,а на п??авой чаше -1 пакет муки и две гири массой 2 кг. Составьте ...
Ответить
Русский язык
Как правильно перенести слово длинный
Ответить
Математика
Найди сумму только тех чисел которые содержат 1 десяток
Ответить
Алгебра
11×11×11+11×11-11 кратно ли оно 131
Ответить
Русский язык
Почему слово корчеванный пишется с двумя н
Ответить