Чтобы покрасить стеныв классе нужно 15 кга на покраску стен столовой и актового за??а-по 76 кг краски . сколько кг краски нужно купить чтобы покрасить 36 классов.столовую и актовый зал?
Математика
Чтобы покрасить стеныв классе нужно 15 кга на покраску стен столовой и актового за??а-по 76 кг краски . сколько кг краски нужно купить чтобы покрасить 36 классов.столовую и актовый зал?
Ответ(ы):
Гость:
15*76=1140 1140+36=1176 Ответ: нужно 1176 кг краски может так или по другому 2 вариант 76+36=116 116*15=1740 выбирай который правильный
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