Чтобы покрасить стеныв классе нужно 15 кга на покраску стен столовой и актового за??а-по 76 кг краски . сколько кг краски нужно купить чтобы покрасить 36 классов.столовую и актовый зал?

Математика

Чтобы покрасить стеныв классе нужно 15 кга на покраску стен столовой и актового за??а-по 76 кг краски . сколько кг краски нужно купить чтобы покрасить 36 классов.столовую и актовый зал?

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