Почему слово корчеванный пишется с двумя н

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Почему слово корчеванный пишется с двумя н
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что образовалось от глагола корчевать, а там прост от прибавляется суффикс ан и отдельно суффикс н
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