СРОЧНО!!! Диагонали ромба относятся как 6:8, сторона ромба равна 5см. Найти диагонали ромба.ПОЖАЛУЙСТА!!!
Геометрия
СРОЧНО!!! Диагонали ромба относятся как 6:8, сторона ромба равна 5см. Найти диагонали ромба.ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы):
Гость:
Диагонали ромба делятся точкой пересечения пополам и образуются прямоугольные т-ре- ки ( гипотенуза 5 По теореме Пифагора наидем коэффициент -- (3х)² + (4х)²=5² 9х²+16х²=25 25х²=25 Х=1 Диагонали будут 6 и 4
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