Рассчитайте массу нитрата серебра AgNO3 содержащегося в растворе объемом 250 мл с молярной концентрацией 0,4м
Химия
Рассчитайте массу нитрата серебра AgNO3 содержащегося в растворе объемом 250 мл с молярной концентрацией 0,4м
Ответ(ы):
Гость:
250мл=0.25литр По формуле n= C*V(л)=0.4*0.25=0.1моль м=n*M=0.1*170=17
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
В школе 200 учащихся,половина которых старшеклассники. кто то из них разбил оконное стекло.директор выяснил, что это сделали учащеися младших класс...
Русский язык
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!Мне нужно составить 5-6 предложений со словом шофёр в разных падеж??ых формах единственного и множественного числа.Используй в соче...
Українська мова
Биология
Прочитайте статью "Внешние кровотечения" Заполните таблицу.Вид кровотечения: кап??ллярное, венозное, артериальное.Симптомы,Что надо делать,Что нель...