Прочитайте статью "Внешние кровотечения" Заполните таблицу.Вид кровотечения: кап??ллярное, венозное, артериальное.Симптомы,Что надо делать,Что нельзя делать

Биология
Прочитайте статью "Внешние кровотечения" Заполните таблицу.Вид кровотечения: кап??ллярное, венозное, артериальное.Симптомы,Что надо делать,Что нельзя делать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
При капиллярном кровотечение(небольшом порезе) кровь красного цвета.Надо просто вокруг рады намазать раствором йода и перебинтовать при необходимости.При венозном кровотечении кровь тёмно-вишнёвого цвета.Первая помощь:намазать вокруг раны йодом и туго перебинтовать.Если раны зияет или даже бьёт небольшим фонтанчиком,то требуется наложение шины НИЖЕ раны.При артериальном кровотечение кровь красного цвета и фонтанирует,требуется тугая пирибинтовка и наложение шины ВЫШЕ раны.
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