Никто не бежал мне навстречу . Какая грамматическая основа ?
Русский язык
Никто не бежал мне навстречу . Какая грамматическая основа ?
Ответ(ы):
Гость:
Никто-поллкжащее, не бежал- сказуемое
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