Составьте квадратное уравние у которого.старший коофицент
Алгебра
Составьте квадратное уравние у которого.старший коофицент
Ответ(ы):
Гость:
1 2х^2+3х-5=0. 2.5х^2-7х+2=0. 3.3х^2+5х-2=0. 4.-х^2+2х+8=0.
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