Решите задачу Для работников завода построен дом на 240 квартир. Трехкомнатные квартиры составляют 15% всех квартир и 2/3 числа однокомнатных квартир. Остальные квартиры двухкомнатные. Сколько в доме двухкомнатных квартир?
Математика
Решите задачу Для работников завода построен дом на 240 квартир. Трехкомнатные квартиры составляют 15% всех квартир и 2/3 числа однокомнатных квартир. Остальные квартиры двухкомнатные. Сколько в доме двухкомнатных квартир?
Ответ(ы):
Гость:
240*0,15=36 квартир 3х комнатные 240*2/3=160 квартир 1-комнатных 240-36-160=44 квартир 2х комнатных
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