Решите задачу Для работников завода построен дом на 240 квартир. Трехкомнатные квартиры составляют 15% всех квартир и 2/3 числа однокомнатных квартир. Остальные квартиры двухкомнатные. Сколько в доме двухкомнатных квартир?

Математика

Решите задачу Для работников завода построен дом на 240 квартир. Трехкомнатные квартиры составляют 15% всех квартир и 2/3 числа однокомнатных квартир. Остальные квартиры двухкомнатные. Сколько в доме двухкомнатных квартир?

Автор: Гость