От двух ,расстояние между которыми 120 км, одновременно отошли навстречу друг другу два теплохода. один из них шёл со скоростью 22 км/ч,другой -со скоростью 18 км/ч. через сколько часов теплоходы встретились?какое расстояние пр...

Математика
От двух ,расстояние между которыми 120 км, одновременно отошли навстречу друг другу два теплохода. один из них шёл со скоростью 22 км/ч,другой -со скоростью 18 км/ч. через сколько часов теплоходы встретились?какое расстояние прошёл до встречи каждый теплоход. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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