Помогите пожалуйста!!! 5 речень про день Святого Валентина.

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Існує така християнська легенда: «Коли Бог створив світ, він взяв горіх, розколов його на дві половини і кинув між людей.Відтоді кожен шукає свою половинку. А коли знаходять половину, щасливі в парі весь свій вік. Коли ж трапляється половина не свого горіха, тоді не мріяти про щастя».Усі ми закохуємось, інколи розчаровуємося й знову кохаємо, бо світ тримається на любові.Отже, День святого Валентина – це День закоханих.Його відзначають 14 лютого.До цього дня учні нашого класу готували виховний захід «Все починається з любові», в ході якого проведено конкурс між парами учнів. У конкурсі взяли участь учні 7-9 класів. Дівчата та хлопці висловлювали свої думки про кохання, декламували вірші, співали пісні.