Когда и где нужно ставить запятые в русском языке

Гость: Гость:

1. Между независимыми предложениями, объединенными в одно сложное, и между придаточными, относящимися к одному главному2. Между главным и придаточным предложениями3. Между однородными членами предложения4. Между повторяющимися словами5. При сравнительных оборотах6. При определительных оборотах7. При обстоятельственных оборотах8. При словах и группах слов, ограничивающих или уточняющих другие слова в предложении9. При вводных предложениях и вводных словах10. При обращении11. При междометии12. После утвердительных, отрицательных и вопросительных слов