Когда и где нужно ставить запятые в русском языке
Русский язык
Когда и где нужно ставить запятые в русском языке
Ответ(ы):
Гость:
1. Между независимыми предложениями, объединенными в одно сложное, и между придаточными, относящимися к одному главному2. Между главным и придаточным предложениями3. Между однородными членами предложения4. Между повторяющимися словами5. При сравнительных оборотах6. При определительных оборотах7. При обстоятельственных оборотах8. При словах и группах слов, ограничивающих или уточняющих другие слова в предложении9. При вводных предложениях и вводных словах10. При обращении11. При междометии12. После утвердительных, отрицательных и вопросительных слов
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