1)Гидравлический пресс должен производить силу 2,7*10 в 5 степени Н.диаметр малого по??шня 3 см,большого 90 см,Какая сила должна быть приложена к малому поршню? 2)Площадь малого поршня гидравлического пресса 5 см в квадрате,бо...

Физика

1)Гидравлический пресс должен производить силу 2,7*10 в 5 степени Н.диаметр малого по??шня 3 см,большого 90 см,Какая сила должна быть приложена к малому поршню? 2)Площадь малого поршня гидравлического пресса 5 см в квадрате,большой-500 см в квадрате.На малый поршень действует сила 400 Н,на большой-36кН.Какой выигрыш в силе дает этот пресс?Почему пресс не может дать максимальный выигрыш в силе? Помогите пожалуййста 2 задачи с формулами!)

Автор: Гость