За два пакета молока и пачку творога заплатили 90р. Пачка творога на 6р. дороже паке??а молока. Какова цена пакета молока? пачки творога?
Математика
За два пакета молока и пачку творога заплатили 90р. Пачка творога на 6р. дороже паке??а молока. Какова цена пакета молока? пачки творога?
Ответ(ы):
Гость:
X-молоко, x+6- творог. Состаdим равнение x+x+6=90 ; 2x=84 x=84:2 x=42 стоит молоко. а творог стоит 48
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