За два пакета молока и пачку творога заплатили 90р. Пачка творога на 6р. дороже паке??а молока. Какова цена пакета молока? пачки творога?

Математика

За два пакета молока и пачку творога заплатили 90р. Пачка творога на 6р. дороже паке??а молока. Какова цена пакета молока? пачки творога?

Автор: Гость