Помогите задача Из города выехала грузовая машина со скоростью 60км ч. Одновременно с ней по тому же шоссе из города выехала легковая машина. Через 2 ч она обогнала шрузовую на 40 км. С какой скоростью ехал легковая машина?
Математика
Помогите задача Из города выехала грузовая машина со скоростью 60км ч. Одновременно с ней по тому же шоссе из города выехала легковая машина. Через 2 ч она обогнала шрузовую на 40 км. С какой скоростью ехал легковая машина?
Ответ(ы):
Гость:
Груз за 2 ч=120 легк 2ч=160 легк=80 км/ч
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