Помогите задача Из города выехала грузовая машина со скоростью 60км ч. Одновременно с ней по тому же шоссе из города выехала легковая машина. Через 2 ч она обогнала шрузовую на 40 км. С какой скоростью ехал легковая машина?

Математика

Помогите задача Из города выехала грузовая машина со скоростью 60км ч. Одновременно с ней по тому же шоссе из города выехала легковая машина. Через 2 ч она обогнала шрузовую на 40 км. С какой скоростью ехал легковая машина?

Автор: Гость