Решите ребус кошка+ кошка+ кошка= собака
Математика
Решите ребус кошка+ кошка+ кошка= собака
Ответ(ы):
Гость:
КОШКА + КОШКА + КОШКА = СОБАКА (в этом ребусе два решения)Ответ: Первый вариант: 56350 +56350 + 56350 = 169050 Второй: 57350 + 57350 + 57350 = 172050
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