Решите ребус кошка+ кошка+ кошка= собака

Математика
Решите ребус кошка+ кошка+ кошка= собака
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
КОШКА + КОШКА + КОШКА = СОБАКА (в этом ребусе два решения)Ответ: Первый вариант: 56350 +56350 + 56350 = 169050 Второй: 57350 + 57350 + 57350 = 172050
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
При свёртывании крови фибриноген превращается в
Ответить
Геометрия
СРОЧНО!!! Диагонали ромба относятся как 6:8, сторона ромба равна 5см. Найти диагонали ромба.ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответить
Математика
За два пакета молока и пачку творога заплатили 90р. Пачка творога на 6р . дороже пакета молока. Какова цена пакета молока?пачки творога? Нарисуй ...
Ответить
Химия
Рассчитайте массу нитрата серебра AgNO3 содержащегося в растворе объемом 250 мл с молярной концентрацией 0,4м
Ответить
Информатика
В школе 200 учащихся,половина которых старшеклассники. кто то из них разбил оконное стекло.директор выяснил, что это сделали учащеися младших класс...
Ответить