При свёртывании крови фибриноген превращается в
Биология
При свёртывании крови фибриноген превращается в
Ответ(ы):
Гость:
В нерастворимое соединение фибрин
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