Чтобы получить 3 кг масла, надо 16кг семян. Сколько кг семян надо, чтобы получить 15 к?? масла? Плиз с решением решит.

Математика
Чтобы получить 3 кг масла, надо 16кг семян. Сколько кг семян надо, чтобы получить 15 к?? масла? Плиз с решением решит.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16*5=80 кг семян нужно
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