Чтобы получить 3 кг масла, надо 16кг семян. Сколько кг семян надо, чтобы получить 15 к?? масла? Плиз с решением решит.

Математика

Чтобы получить 3 кг масла, надо 16кг семян. Сколько кг семян надо, чтобы получить 15 к?? масла? Плиз с решением решит.

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