В почвенную речь плиз

Английский язык
В почвенную речь плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почвенная речь это однокоренные слова которые в предложном подеже
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если не трудно решите кроссворд
Ответить
Математика
532,5:57 ,380,4:311 столбик
Ответить
Химия
Хлор вступает в реакцию с: 1)оксидом углерода (IV) 2)кислородом 3)азотом 4)медью
Ответить
Физика
В чем различие тока в металлах и электролитах от тока в газах?
Ответить
Қазақ тiлi
Друзья помогите решить ребус. прошу
Ответить