В чем различие тока в металлах и электролитах от тока в газах?

Физика
В чем различие тока в металлах и электролитах от тока в газах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ток в металлах  - направленное движение электронов,  В электролитах - ионов, а в газах - ионов и электронов
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