В составе пассажирского поезда 16вагонов.в каждом из 6вагонов по 50 пассажиров,а в о??тальных по 45 пассажиров.сколько всего пассажиров в поезде
Математика
В составе пассажирского поезда 16вагонов.в каждом из 6вагонов по 50 пассажиров,а в о??тальных по 45 пассажиров.сколько всего пассажиров в поезде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16-6=10 6×50=300 10×45=450 300+450=750
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