В составе пассажирского поезда 16вагонов.в каждом из 6вагонов по 50 пассажиров,а в о??тальных по 45 пассажиров.сколько всего пассажиров в поезде

Математика

В составе пассажирского поезда 16вагонов.в каждом из 6вагонов по 50 пассажиров,а в о??тальных по 45 пассажиров.сколько всего пассажиров в поезде

Автор: Гость