Сочинение сходства и различия двух людей

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"Несходство их между собой гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою... Печорин - это Онегин нашего времени". В. Г. Белинский. Онегин и Печорин — представители определенной исторической эпохи. В их делах и поступках авторы отразили силу и слабость своего поколения. Каждый из них — герой своего времени. Именно время определило не только их общие черты, но и различия. Сходство образов Евгения Онегина и Григория Печорина бесспорно. Происхождение, условия воспитания, образование, формирование характеров - всё это общее для наших героев. Это были начитанные и образованные люди, что ставило их выше остальных молодых людей их круга. Онегин - столичный аристократ с богатым наследством. Это человек с очень сложным и противоречивым характером. Он талантлив, умён и образован. Свидетельством высокой образованности Онегина является и его обширная личная библиотека. Печорин – представитель дворянской молодёжи, сильная личность, в нем много исключительного, особенного: выдающийся ум, необыкновенная сила воли. Обладая значительными способностями, духовными запросами, оба не сумели реализовать себя в жизни. В юности оба героя увлекались беззаботной светской жизнью, оба преуспели в "науке страсти нежной", в знании "русских барышень". Печорин говорит, что, знакомясь с женщиной, он всегда безошибочно отгадывал, будет ли она его любить. Женщинам он приносит только несчастье. И Онегин оставил не слишком хороший след в жизни Татьяны, не разделив сразу её чувства. Оба героя проходят через несчастья, оба становятся виновниками гибели людей. И Онегин, и Печорин дорожат своей свободой. Характерное обоим равнодушие к людям, разочарованность и скука сказываются на их отношении к дружбе. Онегин дружит с Ленским, потому что делать нечего. А Печорин говорит, что к дружбе не способен, и демонстрирует это в своем холодном отношении к Максиму Максимычу. Становится понятно, что есть и различия между героями романов Пушкина и Лермонтова.Онегин- эгоист, что в принципе и не его вина. Отец почти не обращал на него внимания, отдавая сына гувернёрам, которые лишь хвалили парня. Вот он и вырос в человека, который заботился лишь о себе, о своих желаниях, не обращая внимание на чувства и страдания других людей. Онегина не удовлетворяет карьера чиновника и помещика. Он вообще никогда не служил, что выделяет его из современников. Онегин ведёт жизнь свободную от служебных обязанностей. Печорин же страдающий эгоист. Он понимает всю ничтожность своего положения. Печорин причисляет себя к их жалким потомкам, которые скитаются по земле без гордости и убеждений. Отсутствие веры в подвиг, любви и дружбы лишают его жизнь ценностей. Он не знает, зачем родился и зачем живёт. От своего предшественника Онегина Печорин отличается не только темпераментом, силой воли, но и степенью своего отношения к миру. В отличие от Онегина он не просто умён, он философ и мыслитель. И Онегин, и Печорин, разочаровавшись в окружающей их жизни, идут на дуэль. Однако у каждого своя причина. Онегин боится общественного мнения, принимая вызов Ленского на дуэль. Печорин же, стреляясь с Грушницким, мстит обществу за несбывшиеся надежды. Судьба посылает лермонтовскому герою испытание за испытанием, он сам ищет приключений, что важно. Это привлекает его, он просто живёт приключениями. Онегин же принимает жизнь такой, как она есть, плывёт по течению. Он дитя своей эпохи, избалованное, капризное, но послушное. Непослушание Печорина - его гибель. И Онегин, и Печорин - эгоистичные, но мыслящие и страдающие герои. Так как, причиняя боль другим людям, они страдают не меньше. Сравнивая описание жизни героев, можно убедиться, что Печорин - это более активная личность. Онегин, как личность, остается для нас загадкой. Но для нас эти герои остаются интересными и важными, как обладатели высокими человеческими достоинствами.