Мальчик купил одинаковые альбомы,для себя 2 и для друзей 3. За покупку он заплатил 40 грв.Сколько денег ему должны вернуть?

Математика

Мальчик купил одинаковые альбомы,для себя 2 и для друзей 3. За покупку он заплатил 40 грв.Сколько денег ему должны вернуть?

Автор: Гость