Мальчик купил одинаковые альбомы,для себя 2 и для друзей 3. За покупку он заплатил 40 грв.Сколько денег ему должны вернуть?
Математика
Мальчик купил одинаковые альбомы,для себя 2 и для друзей 3. За покупку он заплатил 40 грв.Сколько денег ему должны вернуть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x+3x=40 5x=40 x=40/5 x=8 - стоимость одного альбома друзья должны вернуть 8*3=24 гривны
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