Определите координаты вершины параболы: 1)y=-x^2+2x+7 2)y=9-4x+x^2 3)y=-3x^2+2x-4

Алгебра
Определите координаты вершины параболы: 1)y=-x^2+2x+7 2)y=9-4x+x^2 3)y=-3x^2+2x-4
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