Ребята помогите решить срочно: а) x²-4√3x+12=0 б) x²+2√5x-20=0
Алгебра
Ребята помогите решить срочно: а) x²-4√3x+12=0 б) x²+2√5x-20=0
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