Произведения героического эпоса
Литература
Произведения героического эпоса
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Илиада, Одиссея, автор Гомер. Энеида, автор Вергилий. Божественная комедия, автор Данте.
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