Что означает слово охтимнеченьки

Гость: Гость:

Охтимнеченьки, охтимне (от междометия "охти", выражающего печаль, горе) – горе мне, тяжело. Не охтимнеченьки – без горя, без затруднения, спокойно. "Жизнь досталась охтимнеченьки" – тяжелая, трудная. "Не охтимнеченьки прожили" – свободно, без больших затруднений.