Что означает слово охтимнеченьки
Литература
Что означает слово охтимнеченьки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охтимнеченьки, охтимне (от междометия "охти", выражающего печаль, горе) – горе мне, тяжело. Не охтимнеченьки – без горя, без затруднения, спокойно. "Жизнь досталась охтимнеченьки" – тяжелая, трудная. "Не охтимнеченьки прожили" – свободно, без больших затруднений.
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