Запиши слова, вставляю пропущенные буквы. В каких словах в последнем слоге пишетс?? буква ё : галд...ж, пад...ж (именительный), пад...ж (скота), руб...ж, невтерп...ж, ман...ж, кут...ж?

Русский язык
Запиши слова, вставляю пропущенные буквы. В каких словах в последнем слоге пишетс?? буква ё : галд...ж, пад...ж (именительный), пад...ж (скота), руб...ж, невтерп...ж, ман...ж, кут...ж?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Галдёж, падеж (именительный), падёж (скота), рубеж,невтерпёж, манеж, кутёж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Напишите очень короткую биографию Юрия Долгорукова
Ответить
Математика
Рабочая тетрадь З класс. Помогите
Ответить
Математика
Как решить пример 38а 54м2 • 7
Ответить
Алгебра
Найди корни уравнения 12,9(x−8,8)(x−21)=0
Ответить
Обществознание
Напишите рассказ "Моя школа в конце 21 века
Ответить