Запиши слова, вставляю пропущенные буквы. В каких словах в последнем слоге пишетс?? буква ё : галд...ж, пад...ж (именительный), пад...ж (скота), руб...ж, невтерп...ж, ман...ж, кут...ж?
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Запиши слова, вставляю пропущенные буквы. В каких словах в последнем слоге пишетс?? буква ё : галд...ж, пад...ж (именительный), пад...ж (скота), руб...ж, невтерп...ж, ман...ж, кут...ж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Галдёж, падеж (именительный), падёж (скота), рубеж,невтерпёж, манеж, кутёж.
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