Найди корни уравнения 12,9(x−8,8)(x−21)=0
Алгебра
Найди корни уравнения 12,9(x−8,8)(x−21)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,9( x^2 - 29,8x + 184,8) =0 12,9x^2 - 384,42x + 2383,92 = 0 x^2 - 29,8x + 184,8 = 0 D = b^2 - 4ac = 888,04 - 739,2 = 148,84 = 12,2^2 x1 = ( 29,8 + 12,2) / 2 = 21 x2 = ( 29,8 - 12,2) / 2 = 8,8 Ответ: x1 = 21, x2 =8,8.
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