Напишите рассказ "Моя школа в конце 21 века
Обществознание
Напишите рассказ "Моя школа в конце 21 века
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
моя школа в начале 21 века была так себе, не было ни телевизоров, ни хорошего ремонта, вобщем ничего особенного, а к концу 21 века думаю будет уже много крутых наворотов включая автоматизированную столовую, сверхскоросной интернет и многое другое, что будет упрощать жизнь школьникам, эти школы абсолютно разные т.к все эти нововведения по разному могут влиять на учебный процесс.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Если пр наборе текста все буквы отображаются прописными,то это означает ,что нажа??а клавиша ... 1.Num Lock 2. Caps Lock 3.F1
Английский язык