Напишите рассказ "Моя школа в конце 21 века

Обществознание
Напишите рассказ "Моя школа в конце 21 века
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
моя школа в начале 21 века была так себе, не было ни телевизоров, ни хорошего ремонта, вобщем ничего особенного, а к концу 21 века думаю будет уже много крутых наворотов включая автоматизированную столовую, сверхскоросной интернет и многое другое, что будет упрощать жизнь школьникам, эти школы абсолютно разные т.к все эти нововведения по разному могут влиять на учебный процесс.
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