За лето одна пчела собирает ноль целых пять десятых грамм мёда а целый Улей 35 кг мёда сколько пчёл проживает в улье
Математика
За лето одна пчела собирает ноль целых пять десятых грамм мёда а целый Улей 35 кг мёда сколько пчёл проживает в улье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35кг.=3500г. 3500/0.5=7000пчел.
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