За лето одна пчела собирает ноль целых пять десятых грамм мёда а целый Улей 35 кг мёда сколько пчёл проживает в улье

Математика

За лето одна пчела собирает ноль целых пять десятых грамм мёда а целый Улей 35 кг мёда сколько пчёл проживает в улье

Автор: Гость