(выберите «лишнее слово » ) [1] Невежливо, неаккуратно, неразумно, невежественно, не??скренне. [2] Честно, праздно, опасно, празднично, устно, добросовестно. помогуте пожалуйста
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(выберите «лишнее слово » ) [1] Невежливо, неаккуратно, неразумно, невежественно, не??скренне. [2] Честно, праздно, опасно, празднично, устно, добросовестно. помогуте пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[1]Неискренне .[2] опасно
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